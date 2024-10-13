شكرا لقرائتكم خبر عن محاور وأهداف مبادرة توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات بمعهد بحوث الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 10:00 ص

بدأ معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالى فى تنفيذ مبادرة المعهد لتوطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات، وذلك فى إطار تعظيم مشاركة الجهات البحثية في توطين الصناعات التكنولوجية، ضمن رؤية مصر 2030، وتوجيه الخطط البحثية لدعم المشروعات التي تقدم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة وقابلة للتصنيع، ومبادرة بداية جديدة.

وتشمل المبادرة محاور أساسية من بينها:

1- نشر الوعي وتعزيز الثقافة التكنولوجية بين طلاب المدارس والمعاهد والجامعات لإشراكهم في خطة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات والطاقة.

2- المساهمة في تعظيم قيمة المنتج المحلي وتسخير البحث العلمي لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي.

3- نشر الوعى بين فئات المجتمع لأهمية صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات.

4- تنمية المهارات والقدرات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما تستهدف المبادرة عدد من البرامج منها:

1- تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل لطلاب المدارس والجامعات.

2- منح للخرجين لتطوير مهاراتهم في مجال الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والطاقة طبقًا لمتطلبات سوق العمل.

3- إعداد مدربين مؤهلين لتدريب مختلف الفئات العمرية.

4- المساهمة في تطوير المناهج التقنية وإعداد دبلومات مهنية لكليات الهندسة، والحاسبات، والعلوم بالجامعات والمعاهد التكنولوجية تتماشى مع أحدث التطورات في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.

5- تقديم الدعم التقني واللوجيستي والإداري والقانوني لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

6- دعم البحث والتطوير والتصميم والتصنيع في هذا المجال، ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة من أجل تطوير صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في هذه المجالات.