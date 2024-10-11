شقت بطن صديقتها انتقاما لزوجها في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فتاة عشرينية ساقها القدر إلى منزل صديقتها، جلسة ثنائية انضم لها الزوج وسرعان ما أخذت الأمور طابعًا مغايرًا لمثل تلك الجلسات، ارتفع صوت الشجار وسط تراشق بالألفاظ فتدخلت الزوجة بشكل دموي مسجلة جريمة داخل كمبوند الأثرياء.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن صوت شجار وصراخ مستمر داخل إحدى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه رجال البحث الجنائي بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع فرقة حدائق أكتوبر والأمن العام.

تحريات المباحث بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها وزوج صديقتها تدخلت على إثرها الزوجة واعتدى عليها بسلاح أبيض -شقت بطنها- فأردتها قتيلة.

بتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على المتهمة والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأودعت جثة المجني عليها مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.