رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير كورنيش البر الغربي والممشى الزجاجي بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير كورنيش البر الغربي، ومنطقة المطاعم، والممشى الزجاجي، بمحافظة الأقصر.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، المهندس أسعد مصطفى، مدير المشروع بجهاز تعمير البحر الأحمر، والدكتور أحمد عواد، استشاري المشروع.

وفي مستهل الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، الذي استعرض المخطط العام لتصميم وتطوير كورنيش الأقصر بالبر الغربي، مشيرًا إلى ان فكرة التصميم اعتمدت على تهيئة مرسى نهر النيل الرئيسي المواجه لمعبد الأقصر بالبر الغربي، بشكل عمراني يجعله أكثر جاذبية للسائحين والزائرين، فضلًا عن اعتبار هذا المرسى هو بوابة العبور للبر الغربي عبر نهر النيل الخالد، مع إتاحة ساحة رئيسية مركزية يحيط بها مجموعة من الأنشطة التجارية والترفيهية، والتي تُمثل مُلتقي يبدأ من خلاله رحلة البر الغربي تجاه المعالم السياحية التاريخية المتواجدة به، والتي منها وادي الملوك والملكات، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الرامسيوم.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عواد، استشاري المشروع، إلى أن أعمال التطوير تُنفذ على مرحلتين، الأولى: تتمثل في إنشاء 11 بازارًا سياحيًا، إلى جانب مسرح مكشوف تصل سعته إلى 350 فردًا، فضلًا عن إنشاء مسارات مشاة واستراحات، ومسارات للدراجات، وإنشاء ممشى زجاجي بطول 40 مترًا داخل نهر النيل، و2 مطعم ونافورة مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء 2 مرسى عائم، وتطوير ورفع كفاءة موقف القرنة، وتنفيذ بوابات إليكترونية، ورفع كفاءة المسجد القائم لخدمة الأهالي بالمنطقة.

وأضاف "عواد": تتضمن المرحلة الثانية من المشروع العمل على رفع كفاءة موقف الأتوبيسات والدواب على مساحة 6000 م2، وإنشاء 10 محلات وبازارات، وإنشاء 3 ورش حرفية للمنتجات اليدوية، وإنشاء مسجد سعة 250 شخصًا، واستكمال تطوير الكورنيش، وإنشاء مسارات مشاة وبرجولات، وتأسيس وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمشروع.