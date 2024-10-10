جلسة تتحول لجريمة.. ماذا حدث داخل مركز علاج طبيعي في التجمع ؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من القبض على مدرب علاج طبيعي وشخص آخر، بعد اتهامهما بسرقة مبلغ من المال، يتضمن عملات محلية وأجنبية، من أحد الأشخاص خلال جلسة علاج طبيعي في منطقة التجمع الأول.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المدرب داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي، حيث اتُهم بسرقة مبلغ مالي واثنين من الهواتف المحمولة من المجني عليه، بالاشتراك مع آخر يعمل لديه، مستخدمين أسلوب "المغافلة" في تنفيذ جريمتهما.

وبعد استعادة المسروقات من حوزة المتهمين، تم استدعاء المجني عليه الذي تعرف على المضبوطات وأكد الاتهام. تم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.