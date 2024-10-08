شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الاتصالات والرياضة يكرمان أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

كرم اليوم الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم أبطال مصر من الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ،وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالانجاز الكبير الذي حققه اللاعبون وما يمثله ذلك من دروس في التحدي والإرادة متمنيين لهم تحقيق المزيد من الانجازات الرياضية مستقبلا ومواصلة رفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل الرياضية.

كما أكد الوزير، أنَ الدولة المصرية لا تبخل على أبطالها الرياضيين بأي دعم، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في دعم الأبطال البارالمبيين خلال الدورة القادمة لتحقيق مزيد من الميداليات.

والمصرية للاتصالات - WE هي الراعي الرئيسي للجنة البارالمبية وتحرص الشركة على الدعم المستمر لهؤلاء الأبطال لتكون شريكًا فاعلاً في كافة الأنشطة وأهم الأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية لتأهيل متحدي الاعاقة ودمجهم في المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم وضمان حياة أفضل ومعيشة كريمة لكافة افراد المجتمع المصري.

تعكس رعاية الشركة للجنة البارالمبية اهتمامها الكبير بهم وإيمانها الراسخ أن ما حققه هؤلاء الأبطال من إنجازات هو بمثابة رسالة أمل.