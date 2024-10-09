شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوبرا المصرية بعيد تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة إحتفال الأوبرا المصرية بعيد تأسيسها الـ36 ، بحضور د.لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان حسين فهمى.

شارك فى الاحتفالية 16 فرقة فنية، وأكثر من 500 فنان وتم تقديم فقرات متنوعة تجمع بين الموسيقى والغناء العربي، وعروض الباليه، والأعمال العالمية، في مشهد فني يعكس تاريخ الأوبرا ودورها كمنارة ثقافية في مصر والعالم العربي.



وفى السياق شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حفل تسليم شهادات انتهاء تدريب 169 متدرب ضمن مبادرة "مستقبلك .. وظيفتك" والتى نظمتها أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة لمساعدة الشباب على التأهل لسوق العمل بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري "



وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرات التى تستهدف تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم لاتاحة مزيد من الفرص لهم فى سوق العمل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيرًا إلى أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم من سيتحمل مسئولية الوطن فى المستقبل .

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية والاحزاب ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية ، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع واحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

