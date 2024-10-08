شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "هابيتات" فى مصر: المنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة سيشهد 600 فعالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية الحضرية "الهابيتات" في مصر، عن أن المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر فى مدينة القاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، سيشهد فعاليات تهدف للتعرف على تجارب وخبرات الأمم المختلفة.



حيث سيكون به نحو 600 فعالية، بينها 60 إلى 70 فعالية رئيسية وحوارية ودوائر مستديرة، بالإضافة إلى بقية الفعاليات من الشراكات والراغبين في تنفيذ فعاليات داخل المنتدى الحضرى.

وأوضح رزق على هامش مؤتمر صحفي تحضيري للمنتدى الحضري العالمي، أنه من المقرر في إطار المنتدى الحضرى العالمى، استضافة مدينة الإسكندرية ليوم المدن العالمى في 31 أكتوبر الجاري.

وتحرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.



ويتضمن المنتدى الحضري العالمي تسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي، والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وسيتم كذلك استعراض إنجازات الدولة المصرية فى التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء منازل آمنة، وتنفيذ مشروعات إسكان بديل للقضاء على العشوائيات.



وباستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، ستكون مصر أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.