شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحذر الطلاب من حيازة التليفون المحمول أثناء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

شددت المدارس على الطلاب بعدم اصطحابهم للهاتف المحمول داخل المدرسة، وضرورة الالتزام بالحضور بـ الزي المدرسي، وضرورة الالتزام بالحضور فى موعد المدرسة وضرورة حضور الطلاب للطابور المدرسى، كما حذرت على عدم السماح بوجود الهاتف المحمول مع الطلاب لأى سبب داخل المدرسة، وعليه سيتم سحب الجهاز من الطالب ولن يتم تسليمه إلا عن طريق الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت المدارس على عدم السماح بدخول أي طالب إلا بالزي المدرسي المحدد والموضح لكل مرحلة، مع الالتزام بالألوان المحددة للحجاب لكل مرحلة بالنسبة للمحجبات، وعدم عمل قصات شعر غريبة لغير المحجبات، وضرورة تهذيب الشعر للأولاد، وضرورة قص الأظافر وتهذيبها ، وممنوع ارتداء الإكسسوار.

وطالبت المدارس الطلاب بضرورة وأهمية الالتزام بموعد بدء الطابور اليومى ولن يسمح لأى طالب بالدخول عقب انتهاء الطابور وعدم استخدام العنف مع الأخرين ، حتى لا يتعرض للفصل من المدرسة.