شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "هابيتات": نتوقع حضور 20 ألف مشارك محليا ودوليا للمنتدى الحضرى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية الحضرية "هابيتات" في مصر، أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثاني أكبر حدث أممي بعد قمة المناخ، ومن المتوقع أن يحضره نحو 20 ألف مشارك دوليا ومحليا سواء بشكل مباشر أو من بعد.

ولفت رزق على هامش مؤتمر صحفي تحضيري للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، إلى أن المنتدى يقام لأول مرة في دولة أفريقية منذ 20 عاما، مما يعطي للمنتدى أهمية على المستوى الأفريقي، كما أنه ولأول مرة يتم تنظيمه في مدينة بحجم مدينة القاهرة.

وتحرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

ويتضمن المنتدى الحضري العالمي تسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي، والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وسيتم كذلك استعراض إنجازات الدولة المصرية فى التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء منازل آمنة، وتنفيذ مشروعات إسكان بديل للقضاء على العشوائيات.

وباستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، ستكون مصر أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.