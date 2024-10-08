بـ4 ملايين جنيه.. سقوط صانع البودرة والحشيش في قبضة الأمن بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بالقاهرة، لقيامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليون جنيه تقريباً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة في التصنيع - 2 سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.