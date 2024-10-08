لتحسين الخدمات للمواطنين.. وزير العدل يجتمع بمسؤولي المطالبات القضائية بجميع المحاكم | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوي الجمهورية، في إطار حرص وزارة العدل، على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.

ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات فخامة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلي ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.