محامي المتهم الرابع في قضية "سحر مؤمن زكريا": موكلي مجرد وصلة خير | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

كشف محمد مسعد، محامي المتهم الرابع في واقعة فبركة العثور على اعمال سحر خاصة بلاعب الاهلي السابق مؤمن زكريا، علاقة موكله بالواقعة.

وقال مسعد في بث مباشر لـ"الخليج 365"، إن موكله ليس له علاقة بواقعة العثور على أعمال سحر خاصة بـ"مؤمن زكريا"، واقتصر دوره فقط على التوسط بين التربي وأحد أقارب زوجة اللاعب.

وتابع مسعد، إن موكله تربطه علاقة قرابة مع زوجة المتهم الأول التربي، وعلم منها الواقعة بعثورهم على اعمال سحر خاصة بـ"مؤمن زكريا"، فقام بالاتصال بصديق له على صلة قرابة بزوجة اللاعب وأخبره بالواقعة.

وأضاف دفاع المتهم الرابع، إن موكله مجرد "وصلة خير" تطوع لإيصال المتهم الأول بزوجة اللاعب مؤمن زكريا ولا يعلم نيته السيئة ولم يكن حاضر أثناء العثور على أعمال السحر.

