الذهب يصعد مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا، اليوم، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون مزيدًا من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في الأمد القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 2667.97 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل 17 دولارًا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2683.80 دولارًا.