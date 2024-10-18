مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11907 نقاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 131.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11907.43 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 622 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 201 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وصدق، والتعاونية، وأسلاك، والخريف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وارتيكس، وأنعام القابضة، وعطاء، وأسواق عبدالله العثيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30% و 6.90% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، وأرامكو السعودية، والبحر الأحمر، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 227.15 نقطة ليقفل عند مستوى 26205.65 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 112 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9 ملايين سهم.

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