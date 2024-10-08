محامي مؤمن زكريا: طلبوا 5 مليون جنيه لإذاعة فيديو الواقعة للإعلامية ريهام سعيد | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

كشف هيثم الفاوي، محامي لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، آخر تطورات واقعة فبركة العثور على أعمال سحر خاصة بموكله داخل المقابر، قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين.

وقال الفاوي، في بث مباشر لـ"الخليج 365"، إن المتهمين قاموا بفبركة الواقعة وتصويرها للتحصل على مبالغ مالية، وأقرت المتهمة الثانية أنها طلبت مبلغ 100 ألف جنيه من الإعلامية ريهام سعيد للتصوير معهم، وقالت المذيعة خلال برنامجها أن المتهمين طلبوا 5 مليون جنيه لإذاعة فيديو الواقعة أثناء تواجد اللاعب في المقابر.

وتابع الفاوي، عن زعم المتهمين بوجود أعمال السحر داخل مقابر الكابتن مجدي عبد الغني؟، إن "مؤمن زكريا"، على مستوى عالي من التفهم وهو صديق شخصي للكابتن مجدي عبد الغني وهو فوق مستوي الشبهات ولم يذكر أسمه في أوراق التحقيقات.

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، الخاصة بواقعة فبركة أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

هذا، وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين، وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.