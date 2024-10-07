قالولي معمولك عمل.. ماذا قال مؤمن زكريا أمام النيابة بشأن واقعة "السحر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، المتهم فيها 5 متهمين بواقعة فبركة أعمال سحر للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر "مؤمن زكريا" داخل مقابر عائلة مقابر اللاعب "مجدي عبد الغني" لإثارة الجدل وتحقيق أرباح بالفيديوهات الواقعة.

وجاء نص أقوال اللاعب في التحقيقات المجراة معه كالتالى:

أسمى: مؤمن زكريا عباس الضاوي

السن: 36 سنى.

أعمل: لاعب كرة قدم سابق

س: ما تفصيلات بلاغك ؟

ج: اللى حصل إنى لقيت واحد قريب زوجتى أسمه "مصطفى" كلمها، وقالها إن فيه واحد جارهم أسمه "محمد إمام"، قاله إن فيه ناس لقوا عمل معمول لمؤمن في المقابر عشان كان العمل معمول على صور بتاعتى، وكمان كان فيه عروسة مربوطة من يديها ورجليها ودبابيس، وكان عليهم طلاسم، وقالولى تعالى المقابر عشان تشوف العمل، قالولي احنا كنا نحفر عشان نزرع صبارة، وهناك لما وصلت قابلت الناس اللى اتمسكوا وكان معاهم واحد هرب، وهناك وروني الحاجة في ميه بملح والورق كان دايب في الميه، وكان فيه صورتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة عليها طلاسم، وكان فيه عروسة مربوطة من اليد والرجل كان مكتوب عليها طلاسم والورق كان محطوط في الميه ودايب وبعد كده اخدنا العروسة وبقيت الورق واتخصلنا منه وهناك كان فيه واحد بيصور الموضوع ده هناك من وقت ما أنا دخلت المقابر واستأذنته إنه ميصورش ويمسح الصور دي ومحدش ينزل حاجة ولا ينشر حاجة، وبعد كده فوجئت بتداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار أثناء وجودي بالمقابر، وهو ده كل اللي حصل.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، إلى المحكمة المختصة، على خلفية اتهامهم بفبركة أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا، كما حددت المحكمة جلسة الغد لنظر أولى جلسات القضية.