شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل عدد من الدوائر الاستئنافية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 5518 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.

قرار المادة الأولى: نقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنية والعمال والأسرة التي تختص، بنظر قضايا دوائر السلام والخصوص والخانكة إلى مقر مأمورية استئناف شبرا الخيمة بمحكمة استئناف طنطا الكائن بمبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية، وذلك بدلا من مقرها الحالي.

الجريدة الرسمية وزارة العدل



