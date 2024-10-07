شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة المتنقلة تصل اليوم مدينة البدرشين لطرح اللحوم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، منفذًا متنقلًا إلى مركز ومدينة البدرشين بـ محافظة الجيزة، لطرح اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار مبادرتها لـ توفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفئات المتوسطة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.