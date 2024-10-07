شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أوراق مطلوبة لاستخراج القيد العائلى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج بعض المواطنين استخراج قيد عائلي لمعرفة عدد أفراد الأسرة، ويستخدم هذا القيد في التقديم على بطاقات التموين أو الوظائف الهامة.

وتوجد مجموعة من الأوراق يجب توافرها عند التقديم لاستخراج قيد عائلي من الأحوال المدنية منها:

ـ صورة بطاقة الرقم القومى للشخص المقدم على طلب القيد العائلى.

ـ صورة وثيقة الزواج أو الطلاق.

ـ صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

ـ صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- سحب نموذج 40، من الأحوال المدنية.