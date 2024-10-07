شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع.