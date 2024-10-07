شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بصرف مستحقات العاملين بالحصة دون تأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بصرف مستحقات المعلمين العاملين بالحصة والذين تم التعاقد معهم لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، دون تأخير على أن يتم انهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة من قبل المديريات والمدارس والإدارات ومخاطبة مديريات المالية لإرسال المبالغ المستحقة إلى مديريات التربية والتعليم لصرفها للمعلمين.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه فى ضوء ما تبذله الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مجهودات لسد العجز في هيئات التدريس بالإدارات والمديريات التعليمي، فقد تمت الموافقة على الاستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيه للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم.

وشددت الوزارة على أنه يتم إعداد كشف بحد أقصى يوم 10 من كل شهر موضح به اسماء ومستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم وموافاة وزارة المالية الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي بهذا الكشف شهريا .

وقالت وزارة التربية والتعليم: بناء على التنسيق الذي تم مع وزارة المالية الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي) سيتم سداد مستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم يوم 25 من كل شهر وفي حالة وجود أي معوقات أو تعثر في السداد في التوقيتات المحددة يتم التواصل (فوراً) مع الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة.