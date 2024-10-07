شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية فى طبريا وسقوط مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة حزب الله اللبنانى اليوم استهداف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية في طبريا، وأكدت وسائل إعلام عبرية أن هناك أنباء عن سقوط إصابات في طبريا جراء انفجار عدد من الصواريخ التى أطلقت من لبنان قبل قليل.

وشن الجيش الإسرائيلى غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشهدت المنطقة انفجارات قوية نتيجة الغارات، وبعدها اشتعال النيران فى المنطقة المستهدفة.



وجاءت الهجمات فى أعقاب أوامر الجيش الإسرائيلى للسكان لإخلاء منطقتين فى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبنانى الذى يتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام.



واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقتى السان تيريز وبرج البراجنة، وفق وسائل إعلام رسمية.