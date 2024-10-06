النصاب بيضحك على الطماع.. صبحي كابر في لحظة ندم يكشف كيف سقطت امبراطوريته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد عبدالناصر:

قال الحاج صبحي كابر، إنه ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عرض عليه أحد الأشخاص شراء صفقة ذرة من الخارج بزعم أن السعر سيرتفع بصورة كبيرة بسبب الحرب، فقبل الحرب كان يباع الكيلو بـ 3 جنيهات، لكن السعر بعد الحرب سيرتفع بشكل كبير.

وأضاف "كابر"، في بث مباشر مع الخليج 365، أنه وافق على الفكرة، وبدأ في جمع المبلغ المطلوب بعدة طرق من بينها بيع ذهب زوجته، إلى جانب شريك آخر حصل منه على 75 مليون جنيه، ووصل المبلغ إلى 200 مليون جنيه.

وتابع: "اديت الراجل الـ 200 مليون جنيه عشان يجيب الذرة، خد الفلوس وخلع، النصاب بيضحك على الطماع وأنا طمعت واتنصب عليّ، عرفت أنه سافر الإمارات وكلمت شيوخ هناك وسافرت كذا مرة معرفتش أوصل له".

وأوضح صبحي كابر، أن محله تعرض للاحتراق مما زاد من أزمته المالية، واضطر لإنفاق مبلغ كبير على إعادة تشطيبه من جديد.

واستطرد: "بعت المحل في شهر يناير الماضي، وسددت كل اللي عليّ ومحدش ليه عندي حاجة تاني، وأنا بعت المطعم أرض وحيطان لكن العلامة التجارية بتاعتي وملكي مبعتهاش، وصفحة المطعم على فيسبوك بتاعتي".