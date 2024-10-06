شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الملك سلمان وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور فى السادس من أكتوبر، وفق واس.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.