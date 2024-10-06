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الملك سلمان وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - بعث الملك سلمان وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير ، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور فى السادس من أكتوبر، وفق واس.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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