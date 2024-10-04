سرقة في الجو.. ماذا حدث بمطار القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مواقف وطرائف رحلات الطيران لا تتوقف لكن هذه المرة واقعة غير معتادة شهدتها إحدى الرحلات استدعى قائدها الأجهزة الأمنية والسبب صادم، فماذا حدث؟.

الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تلقت بلاغا من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب استدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة لاكتشاف راكبان (يحملان جنسيات أجنبية) سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.

بإلانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الركاب يحمل جنسية أجنبية يجلس على مقربة منهما، ارتكب الواقعة بأسلوب المغافلة وأخفى المبالغ المستولى عليها بمقعده.

عثر بحوزته على (1680دولار أمريكى - 450 يورو - 134 دينار أردنى - 645 درهم إماراتى - 6000 دينار عراقى - 440 ليرة تركى - 720 دينار صربى - 440 بات تايلاندى - 100 رنجت ماليزى - 25 ألف ريال كمبودى) متحصلات سرقة ركاب آخرين غير محددين سرقهم خلال تواجده بالمطار.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.