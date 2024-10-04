مصدر أمني ينفي صحة مزاعم فيديو اقتحام منزل بالبدرشين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:



نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى صفحات جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر فيه شخص يدعي أن قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بالجيزة اقتحمت منزله وتعدت على أبنائه واستولت على متعلقاته.

وأوضح المصدر أن الواقعة الحقيقية تعود إلى ضبط نجل ناشر الفيديو بتاريخ ٢ من الشهر الجاري، بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، حيث تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، وهو ما يزال قيد الحبس.

وأضاف المصدر أن ناشر الفيديو يعد أحد العناصر الجنائية، وسبق اتهامه في قضية سرقة، وأن نشر الفيديو يأتي كمحاولة لعرقلة عمل الأجهزة الأمنية في ضبط نجله. وأكد أن الإجراءات القانونية جارية تجاهه بسبب ادعاءاته الكاذبة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق، من خلال تبني مزاعم العناصر الجنائية، بهدف إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام.