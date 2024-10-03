بينها مشيخة الأزهر.. قطع المياه 5 ساعات عن 10 مناطق بالقاهرة في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من مناطق المحافظة صباح الجمعة 4 أكتوبر 2024.

وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك يأتي نظرًا لقيامها بتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة.

وأوضحت الشركة، أن انقطاع المياه يشمل مناطق (شارع الشيخ صالح الجعفري - مستشفى القاهرة الفاطمية - شارع المنصورية حتى قسم الجمالية - معسكر الأمن المركزي والعمليات الخاصة - قطاع الدراسة للأمن المركزي بشارع صلاح سالم - دار الإفتاء ومشيخة الأزهر - شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين - كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر - مستشفى الحسين الجامعي - منطقة منشية ناصر).

ويكون ذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 4-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتدفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.