مدبولي: نعمل على تعديل القوانين المتعلقة بضيوف مصر.. ويجب وقف الحملات ضدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر.

وقال مدبولي خلال لقائه بالقامات الفكرية اليوم: إننا نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية، كما أتفق معكم في أن الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات، وأعتقد أننا بحاجة كدولة على العمل بجهد أكبر في هذا الشأن.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لكبار المفكرين لحضورهم، معبرًا عن سعادته بلقائهم كبداية مناقشة عامة، مع وعد بلقاءات أخرى مصغرة متخصصة تكون أكثر تفصيلًا.

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