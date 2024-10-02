مستشار بالصحة العالمية يطالب الوزارة بمنع إضافة الدهون النباتية في صناعة الألبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور أيوب جوادلة، المستشار بمنظمة الصحة العالمية، بضرورة إصدار وزارة الصحة المصرية لقرار بمنع إضافة الدهون النباتية على الألبان لصناعة "الجبن".

جاء ذلك في كلمته بجلسة "أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة السمنة وسوء التغذية" خلال ورشة عمل بالتعاون مع اليونسيف ووزارة الصحة.

وقال جوادلة: "يجب على وزارة الصحة إصدار قرار بمنع إضافة الدهون النباتية على الألبان، لما له من مخاطر كبيرة للغاية على الصحة العامة للمواطنين، وخاصة أن بعض الدول تمنع دخول تلك المنتجات المصرية المضاف لها دهون نباتية لأنها غير صحية".

وأشار لضرورة اتباع نظام غذائي سليم لتحسين الخصائص الصحية للمواطنين.

وأضاف: كل جرام واحد ينقص من الملح على الأطعمة، يساهم في تراجع أمراض القلب بنسبة 17%.