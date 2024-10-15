تامر هجرس: أصلي الفجر في موعده وأسمع القرآن في الجيم وهذه حقيقة تصريحي عن زوجتي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، صرَّح الفنان تامر هجرس، أنه يختار أدواره بعناية ويشعر بالدور كأنه لحم ودم، وهناك أشخاص يقابلونه ويقولون له إن أعماله قليلة في كل سنة، مشيراً إلى أنه فخور للغاية بالعمل مع الزعيم عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية" ومسلسل "مأمون وشركاه"، مضيفاً أن عادل إمام تاريخ مشرف وكبير، ومن الصعب أن يعمل الفنان في بداية مرحلته الفنية مع نجم كبير.

تخوّف من الوقوف أمام عادل إمام ورد فعل الأخير

أوضحأنه شعر بالخوف أثناء عمله في "التجربة الدنماركية" كونه ثالث عمل له، حيث رشحه عادل إمام للدور بعدما شاهده في فيلم "بركان الغضب"، وهاتفه في التليفون وذهب له في مكتبه بالمهندسين وكانا يحاولان أن يتقربا من بعضهما قبل التصوير، وفي أول مشهد كان متخوفاً حيث قال له عادل إمام: "أنا عاوزمش اللي بيمثل، أنا مش بحب اللي يمثل لأني وقتها كنت متردد وقلقان شوية".

وأشاد تامر هجرس بدعم زوجته ميرال له قائلاً: "أفتخر بها وأحبها كثيراً، حيث مررت بوقت صعب للغاية ووقفت بجواري خلال أزمة مرضي، وأنا أرى أن الرجل الذي لا يحب الحديث عن زوجته فهو شخص لديه نقص في حياته، إحنا دورنا كشخصية عامة مهم أني أعلن الحاجات الإيجابية وأقول إن زوجتي ست حلوة وجميلة وجدعة ووقفت جانبي، ولم أصرح بأني أفتخر بمعاكسة الرجال لزوجتي ولكن ما قلته إن أي رجل يجب أن يفتخر بأن زوجته جميلة ويضعها في مكانة مختلفة".

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وأكد تامر هجرس على أن الصلاة هي بالنسبة له نوع من التأمل، وهي بداية يومه ويشعر بأن قراءة القرآن الكريم هي الشيء الروحاني الذي ينظف قلب البني آدم من الداخل، كما أنه يهتم بصلاة الفجر في وقتها، ويحاول جاهداً على فعل ذلك الشيء بشكلٍ يومي، لافتاً: "بحب أسمع القرآن الكريم وأنا في الجيم بسمع آية معينة تريحني أو أدعية والأغاني تقع مني وفي نفس الوقت بسهر وبخرج وأحياناً بسمع أغاني من القديم والجديد".

شروط تامر هجرس في خطوبة ابنته

تحدثعن خطوبة ابنته قائلاً: "عندما تقدم خطيب ابنتي لطلب يدها كنت شخصاً لذيذاً معه ولم أطلب منه شبكة غالية، فقد اتفقنا على عامين وبعدها يتم الزواج، وهذه المرحلة صعبة عليّ كأب لأني متعلق للغاية بابنتي، ولكن حاولت أن أجعل الأمور أسهل في الطلبات"، وقال ممازحاً: "أنا طالب منه قصر في الساحل و 2 أو 3 ملايين شبكة! لأ طبعا لم نتحدث في هذا الموضوع لأني غير مقتنع بهذه الأمور".

وفي سياقٍ آخر، شدد تامر هجرس على عدم وجود خلافات مع الفنان محمد رمضان في فيلم "الديزل"، وأن ما روج للموضوع ربما قد يكون من جانب الشركة المنتجة حتى يحصل العمل على إيرادات قوية وقت عرضه، كما أنه لم يتقاض أجراً مقابل دوره، مشيداً بالتعاون مع ياسمين صبري في الفيلم قائلاً عنها: "ممثلة جميلة للغاية وشاطرة ولذيذة، وكانت تسأله قبل التصوير "هو حضرتك عندك بنات فعلاً"، وهى بتضحكني وكانت بتقولي يا أونكل رغم أن فرق السن اللي بينا مش كبير".

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