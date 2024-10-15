شيلا سبت تنشر صوراً من كواليس بيت الحمولة وتوجه رسالة إلى كل من شاركها، فماذا قالت لهم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - شاركت الفنانة شيلا سبت متابعيها على الإنستغرام عدداً من الصور لها برفقة فريق مسلسل "بيت الحمولة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، ووجهت رسالة جميلة بطريقتها الخاصة إلى مخرج ومنتج العمل، وأيضاً إلى كل فنان وفنانة شاركوها العمل.

رسالة شيلا سبت لزملائها في "بيت الحمولة"

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علقت شيلا سبت على الصور وكتبت رسالة جاء فيها: "أحلى قروب وأحلى ناس وأحلى كواليس مسلسل بيت حمولة، أستاذ سائد الهواري الشغل معاك متعة وإبداع وكل مرة اطلع غير عن اللي قبلها. أم فجر أستاذتنا والنجمة الذوق والتواضع والرقي شكراً على كل شي، ويارب نكسر الدنيا وما يضيع تعبنا كلنا احبج وايد. طيف حبيبتي اموت فيج خفة دم وحنان وطيبة احبج وجناين جميلة كلهم يحبونج. شهودي الاحترام والأخلاق والطيبة احبج وايد وايد. ليالي الدهراب خفيفة الدم والروح احبج وايد وراح اشتاق لج".

وأضافت: "زينب كرم انتي معزومة على برج الأسد شفتي شكثر احبج مدخلتج برجي احبج وايد احب ويهج لي يسولف بدون كلام. غرورتي النزغة النتفة إلي أموت فيها واي شكثر راح اشتاق لج وايد احبج واحب امج الي ربتج على هالطيبة والبراءة. زهراء الدهراب عمري الي تشاركني لحظات الجنون والخبال واي فديت روحها الطيبة وبراءتها احبج وايد وايد". شيماء قمبر الطيبة والهدوء والروح الحلوة راح اشتاق لج احبج. زينب يوسف شعبان عمي المجال كلو وايد راح اشتاق لج استمتعت بالمشاهد وياج احبج". عيال عمتي جميلة في بيت حمولة الشباب كلكم والنعم فيكم وتشرفت بالشغل معاكم والشغل معاكم متعة والله إنكم أخلاق ورقي ويارب نجتمع بأعمال أكثر منصور مشاهدنا يارب تفجر الشغل معاك" "متعه حسين الحداد بو حمد الرقي والأخلاق وايد استمتعت بالشغل وياك. عبدالله البلوشي أخلاق وذوق ورقي استمتعت بالشغل وايد وياك. شملان خفة الدم والطيبة والرقي كله والذوق والصوت الحلو يارب نجتمع بأعمال أكثر. أحمد بن حسين أخوي الصغير نجم بأخلاقكم وطيبتك".

واختتمت شيلا رسائلها للفنانين والفنانات المشاركين معها ووجهت رسالة إلى منتج العمل الفنان شهاب جوهر وكتبت: "أحلى كاست أحبكم وراح أشتاق لكم ويارب نلاقي النجاح إلي نتمناه. بوفاضل يعطيك العافية على هالمسلسل ويارب بيضنا الوي وإن شاء الله شغلنا وتعبنا يكسر ويفجر وينجح نجاح كبير ".

مسلسل "بيت الحمولة "

من المقرر أن يُعرض بالموسم الرمضاني 2025، وهو من إخراج سائد بشير الهواري ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زينب كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب بالإضافة إلى آخرين.

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