عبد الله ملك يكشف عن أبطال المسلسل التراثي الكويتي الطبعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - يتواجد الفنان البحريني عبد الله ملك في الكويت؛ وذلك لتصوير المسلسل التراثي الكويتي الطبعة. وقد شارك متابعيه فيديو كشف من خلاله بعض أبطال المسلسل حيث ظهرت صور فيديو للفنان القطري غازي حسين، وكتب: "وصول الفنان القدير غازي حسين إلى الكويت لتصوير مشاهده معنا في المسلسل التراثي الطبعة تأليف الأستاذ والمؤرخ مشاري العميري، وإخراج الأستاذ محمد الطوالة، بمشاركة نخبة من فناني الخليج العربي". كما ظهر بفيديو آخر مع الفنانين بلال الشامي وعبد الله الخضر.

تميز مخرج مسلسل الطبعة بالأعمال التراثية

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سيُعرض المسلسل في شهر رمضان 2025، وهو من الطابع التراثي، وكان المخرج محمد الطوالة، قد أخرج عدداً من الأعمال التي تغلب عليها الطابع التراثي، كان منها مسلسل "الفرج بعد الشدة"، من ﺗﺄﻟﻴﻒ مشاري حمود العميري، ومن بطولة: الفنان غازي حسين، صلاح الملا، عبد الإمام عبد الله، محمد العجيمي، عبد الله ملك، مرام البلوشي، كما أخرج الطوالة مسلسلاً آخر بعنوان "في دروب السعي مظالم" من ﺗﺄﻟﻴﻒ مشاري حمود العميري، ومن بطولة: الفنان عبد الرحمن العقل، ماجد مطرب فواز، هيفاء حسين، عبد الإمام عبد الله، أحمد مساعد، إسماعيل الراشد.

قد ترغبين في معرفة عبدالله ملك يغني مع نخبة من الفنانين في مهرجان الإذاعة والتلفزيون

آخر أعمال الفنان عبد الله ملك

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وكان آخر عمل للفنان عبد الله ملك فيلماً قصيراً يدور حول الترابط الاجتماعي والعائلي بين دول مجلس التعاون، وتحديداً بين البحرين وسلطنة عمان، وشاركه العمل: الفنانة لطيفة المجرن، عبد الله العبري، بو أسعد.

كما كان آخر أعماله، الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2024؛ هو مسلسل "الفرج بعد الشدة" الذي دارت أحداثه بحقبة زمنية كان يعاني فيها الكويتيون من الجوع والمرض، وتجاوزوا هذه المحنة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد العزيز الطوالة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مشاري حمود العميري، ومن بطولة: الفنان غازي حسين، صلاح الملا، عبد الإمام عبد الله، محمد العجيمي، عبد الله ملك، مرام البلوشي، عبير الجندي، عبد الله الطليحي، شهاب حاجية، بلال الشامي، طارق النفيسي، وياسة.

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