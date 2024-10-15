تعرفوا إلى موعد جلسات موسم الرياض لأصالة ورابح صقر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة، تستعد الفنانة أصالة والفنان رابح صقر لإحياء حفلات جلسات موسم الرياض خلال شهر نوفمبر، بتنظيم من شركة روتانا، وإشراف الهئية العامة للترفية على مسرح محمد عبده أرينا في البوليفارد سيتي.

بدايةً، ستُحيي الفنانة أصالة أولى حفلات موسم الرياض من تنظيم روتانا، وستكون بتاريخ 21 من نوفمبر 2024 بقيادة الماسيترو مصطفى حلمي، وأعلن حساب روتانا لايف على الإنستغرام عن الحفلة ونشر بوستر لجلسة أصالة وكتب: "أيقونة الشرق الفنانة أصالة، تُطِل عليكم ضمن جلسات موسم الرياض، 21 من نوفمبر، محمد عبده أرينا".

كما سيحيي الفنان رابح صقر حفلاً في 29 من نوفمبر 2024 بقيادة المايسترو هاني فرحان، ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام بوستر الحفل وكتب: "صقر الأغنية العربية الفنان رابح صقر، جايكم ضمن جلسات موسم الرياض 29 من نوفمبر، محمد عبده أرينا، خلوكم جاهزين والصفقة ثنتين"

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جديد أصالة ورابح الفترة القادمة

تستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة بعنوان "بعض الأحيان" وهي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ومن ألحان أحمد الهرمي. كما تستعد لإحياء حفل في 29 من أكتوبر 2024 في سلطنة عمان وتحدداً في مسقط على مسرح مدينة العرفان مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

أما الفنان رابح صقر؛ فقد كانت آخر نشاطاته هو حفل أقامه بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94 في العاصة الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

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