تفاصيل عرض فيلم السلم والثعبان في مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - كشفت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بعرض فيلم "السلم والثعبان" من جديد بعد 23 عاماً، وإقامة ندوة خاصة للعمل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

إعادة عرض السلم والثعبان

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نشرت حلا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة لها من كواليس العمل، وكتبت تعليقاً قالت فيه "عرض فيلم السلم والثعبان بنسخة جديدة وإقامة ندوة خاصة بالفيلم، فرحانة جداً لأنه فيلم أثّر في ناس كتير، وأنا من أعمالي في السينما المهمة ودور علم عند الجمهور، وساب جواه مواقف عايشة معاه لحد دلوقتي". وأنهت كلامها قائلة "شكراً لكل اللي فكر في إعادة عرضه، الفكرة دي هي بجد أحلى حاجة السنة دي 2024".

فيلم السلم والثعبان تم طرحه بدور العرض السينمائية عام 2001، وهو من بطولة كل من هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، علا رشدي، سامية عاطف.

مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، من المفترض أن تبدأ يوم 24 من أكتوبر وحتى 1 من نوفمبر، يُعدأحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافيK علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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