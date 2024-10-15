بعد ظهورها بنحافة ملحوظة.. روجينا تكشف السر وراء رشاقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - خلال الفترة الماضية ظهرت الفنانة روجينا في عدد من الفاعليات الفنية وهي بنحافة ملحوظة غيرت بعض ملامحها التي اعتاد عليها الجمهور، وكشفت روجينا أن السبب وراء خسارتها للوزن خلال الفترة الماضية هو استعدادها لمسلسل جديد في رمضان 2025.

روجينا في رمضان 2025

كشفتفي آخر لقاء أجرته أنها خسرت الوزن بعد اتباعها حمية غذائية، وذلك لأنها ترغب في الظهور بشكل مختلف في مسلسلها الرمضاني القادم. ورفضتالكشف عن أي تفاصيل خاصة بالشخصية التي ستقدمها في العمل، لكنها أكدت أن العمل يتناول واحدة من قضايا المرأة، وقالت: "هو إن شاء الله رمضان 2025 لقائي مع مي ممدوح المخرجة الجميلة والمؤلف محمود عزت، مسلسل مختلف وجريء وجديد وقضية من قضايا المرأة اللي احنا كلنا بنجاهد عشانها، الرجالة هيزعلوا جداً، إحنا لسه في مراحل التحضير ماشيين كويس وجهد مبذول ومي مخرجة بتهتم بالتفاصيل، ربنا يوفقهم".

وأكدت روجينا خلال اللقاء أنها لا تهتم بالانتقادات ولا الشائعات التي توجه لها عبر السوشيال ميديا، وفي كثير من الأحيان تتعامل معها بالتجاهل، لكنها إذا قررت الرد يكون في توقيت معين.

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بنات روجينا

تحدثتفي وقتٍ سابق عن بناتها وقالت إن مايا تعمل منذ فترة في مجال الإخراج، وتولت مهمة العمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال الفنية، لكنها ترفض العمل في أي عمل من بطولة والدتها وتسعى دائماً لبناء اسمها بنفسها بعيداً عن عائلتها.

وكشفت روجينا أن ابنتها مريم هي التي حققت أمنيتها وعملت مثلها في مجال الفن، وقالت إنها تعاملت مع الانتقادات بطريقة مختلفة جعلتها فخورةً بها، فأكدت أنها لم تنزعج من الانتقادات التي وُجهت لها على السوشيال ميديا، واعتبرت أن الآراء المضادة اختلاف في وجهات النظر، مشيرةً إلى أنه من المستحيل أن يتفق الجميع على نفس الشخص.

آخر أعمالها

الجدير بالذكر أنقدمت في رمضان 2024 مسلسل "سر إلهي" وضمت قائمة أبطال مسلسل العمل بجانبكلاً من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمودالحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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