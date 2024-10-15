مي كساب تكشف عن أحدث أعمالها.. وتعلِّق على انتقادات خسارتها لوزنها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - كشفت الفنانة مي كساب عن أعمالها المرتقبة خلال الفترة المقبلة، كما أوضحت طريقة تعاملها مع الانتقادات التي تواجهها بعد خسارة وزنها، خلال لقاء تلفزيوني على هامش تكريمها في ملتقى "نجم العرب".

مي كساب تكشف عن أحدث أعمالها

تحدثت مي كساب عن أعمالها القادمة مع "عرب وود"، وكشفت عن السبب وراء قلة أعمالها الغنائية، حيث قالت: "ببقى عايزة أغني بس أنا دايماً بحب أقدم موضوعات جديدة لم أغنيها من قبل، متهيألي كل مواضيع الحب الناس اتكلمت فيها، فأنا باخد وقت عشان أختار أغنية؛ لأن بختارها بعناية أوي لأن بيبقى فارق معايا أقدم حاجة محدش قدمها قبل كده".

وأوضحت كساب أنها تعمل حالياً على أغنية جديدة بعنوان "آه يا دماغي" مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، قائلة: "إحنا عملنها فكرة كوميدية عبارة عن 2 متجوزين وبيشتكوا من بعض، وكنت مبسوطة بيها ويارب تعجب الناس وإن شاء الله نصورها كليب".

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أغنية "آه يا دماغي" من كلمات أوكا وعمرو المشاكس، وقد طرحها أوكا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وجميع منصات الموسيقى المختلفة، ومن المقرر طرحها فيديو كليب الفترة المقبلة.

مي كساب تعلق على انتقادات خسارة وزنها

من جهةٍ أخرى، أوضحتطريقة تعاملها مع الآراء التي تنتقد فقدانها للوزن بشكلٍ ملحوظ خلال الفترة الحالية، مؤكدةً أن انتقادات الجمهور حول نقصان وزنها أو زيادته لا تغضبها؛ لأنها تراهم بمنزلة أهلها. وقالت: "جمهوري متقبلني زي ما أنا، ولما خسِّيت فرحوا لي، وحتى لما حد بيعلق يقول خسيتي أوي أو تخنتي، بتقبلها ومش بتضايقني، وبشوف كلامهم في موضوع تخني ورفعي إنهم أهلي وخايفين عليَّ".

الجدير بالذكر أن الفنانة مي كساب كانت قد خضعت لجراحة تكميم المعدة لاستعادة رشاقتها.

آخر نشاطات مي كساب الفنية

كان آخر أعمالالغنائية أغنية بعنوان "قطة"، وشاركها في الكليب الخاص بالعمل الممثل مؤمن نور، وقد حققت الأغنية رواجاً كبيراً فور طرحها، وتصدر اسمترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تداول جمهورها عدداً من مقاطع الأغنية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

أغنية "قطة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج رامي عادل، وحرصت مي كساب على الترويج لأغنية "قطة" قبل أيام من طرحها، وكان الجمهور ينتظر هذه الأغنية.

من جهةٍ أخرى، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، من خلال مسلسل "العتاولة"، وشاركت في بطولته إلى جانب: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الأتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر.

وقد أكدت مي كساب عدم مشاركتها في الجزء الثاني من العمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، موضحة أنها اتفقت على ذلك مع المخرج أحمد خالد موسى مع نهاية تصوير الجزء الأول، مؤكدة أنها قدمت كل ألوان التمثيل في شخصية "عائشة"، وليس لديها جديد لتقديمه بالشخصية. كما ظهرت كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.

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