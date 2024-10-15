شيرين عبد الوهاب توثق احتفالات النجوم بيوم ميلادها وتوجه لهم رسالة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على توثيق معايدات أُرسلت لها من قبل نجوم ومشاهير الوسط الفني، وذلك بمناسبة يوم ميلادها الذي احتفلت به خلال الأيام القليلة الماضية.

كيف احتفل نجوم ومشاهير الوسط الفني بيوم ميلاد شيرين عبد الوهاب؟

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو قصيراً تضمن معايدات النجوم لها، من بينهم وائل جسار الذي عبر عن مدى حبه واعتزازه بصداقتها متمنياً لها كل الخير والسعادة في أيامها القادمة. الحال نفسه للشاعر بهاء الدين محمد الذي ركز في معايدته على الصفات الجميلة والطيبة التي تتمتع بها، كما ظهر الفنان محمد نور في الفيديو وهو يحتفل بيوم ميلادها بطريقته الخاصة من خلال غنائه إحدى أغانيها الشهيرة وهي "قال صعبان عليك"، وظهر أيضاً عدد آخر من النجوم منهم الفنان حسن أبو الروس، والطفل محمد أسامة صاحبة الأغنية الشهيرة "الغزالة رايقة"، والموزع الموسيقي توما، كل هؤلاء حرصوا على تهنئتها بيوم ميلادها.

كل هذه المعايدات أدخلت شيرين في حالة من السعادة والبهجة؛ لتقرر الرد عليها من خلال التعليق الذي أرفقته بالفيديو الذي نشرته: "أحلى عيد ميلاد ليا! بجد شكراً لكل النجوم اللي فرحوني بتهنئة بعيد ميلادي، شكراً ليكم من القلب، ربنا ميحرمنيش منكم يا رب".

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حفل غنائي منتظر لـ شيرين عبد الوهاب

على جانب آخر، تعودلإحياء الحفلات الغنائية من جديد، التي ابتعدت عنها لفترة بسبب الأزمات الشخصية التي مرت بها، وانتهت بانفصالها رسمياً عن الفنان حسام حبيب، وأزمات أخرى خاصة بعملها مثل أزمتها مع شركة الصوتيات "روتانا" حيث أعلنت "روتانا" أنها ما زالت ‏صاحبة الحق الحصري في استغلال صوتوهذا ما ترفضهوهذا الرفض نتج عنه نشرأحدث أغانيها عبر تطبيق خاص على "واتساب".

ومن المنتظر أن يكون حفل شيرين عبد الوهاب القادم في "دبي"، وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل الشركة المنظمة للحفل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"؛ إذ ‏نشرت البوستر الدعائي للحفل المقرر إقامته على مسرح كوكاكولا أرينا دبي.

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

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يُذكر أنطرحت مؤخراً الأغنية السابعة من ألبومها الجديد، التي تحمل اسم "عودتني الدنيا"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، وتقول كلمات الأغنية: "عودتني الدنيا أخسر. أخسر وإني لما أحب حاجة قوام تسيبني. أي لحظة فرح تقصر".

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