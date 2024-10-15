البيت الملكي الدنماركي يشارك صورة جديدة للأمير كريستيان في يوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - يوافق اليوم 15 من أكتوبر يوم ميلاد ولي العهد الدنماركي الأمير كريستيان، حيث أتم اليوم عامه الـ19، غير محاط بعائلته وأصدقائه؛ إذ يوجد في شرق إفريقيا، ولكن لهذا اليوم الذي يُصادف أول يوم ميلاد له بعد أن أصبح ولياً للعهد؛ فقد شارك البيت الملكي الدنماركي صورة له احتفالاً به.

صورة جديدة لولي العهد الأمير كريستيان في ظل مهمة جديدة

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شارك البيت الملكي الدنماركي من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة جديدة للأمير كريستيان في أثناء وجوده في شرق إفريقيا، وجاء التعليق المصاحب للصورة كالتالي: "يبلغ سمو ولي العهد اليوم 19 عاماً. يقيم سمو ولي العهد حالياً في شرق إفريقيا؛ لذا يحتفل بهذا اليوم تحت سماء أكثر دفئاً".

في وقتٍ سابق من الشهر الماضي، أشار الديوان الملكي الدنماركي إلى أن الملك المستقبلي، ولي العهد الأمير كريستيان، سيسافر إلى شرق إفريقيا "لإقامة ممتدة" تبدأ في 4 من سبتمبر وتستمر حتى ديسمبر. هناك سيشارك الأمير كريستيان في "التشغيل اليومي لمزرعتين، الذي سيشمل، من بين أمور أخرى، مهام عملية وإدارية، وسيمنح ولي العهد أيضاً نظرة ثاقبة لحماية الطبيعة المحلية".

أوضحت العائلة المالكة أن ولي العهد يتبع "تقليداً قديماً يقضي بأن يقوم خلفاء العرش بإقامات ممتدة في الخارج في أثناء شبابهم، وأن تُتاح لهم الفرصة للتطور وتجربة العالم". وقد سافر الملك فريدريك، والد الأمير كريستيان، إلى منغوليا في عام 1986 وعمل أيضاً في مزرعة عنب في كاليفورنيا في عام 1989. وبالمثل، سافرت الملكة مارغريت، جدة كريستيان، إلى شرق وجنوب أمريكا في الستينيات.

الأمير كريستيان في يوم ميلاده الـ18.. حضور ملكي ضخم

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في العام الماضي، أقامت الملكة مارغريت، قبل تنازلها عن العرش لوريثها الملك فريدريك، حفل عشاء في القصر الملكي احتفالاً بيوم ميلاد الأمير كريستيان، ضم العديد من ورثة العرش المستقبليين للممالك الأوروبية، كما ضم العديد من الشباب ممن أكملوا سن الـ18 عاماً.

وقد انضم للأمير كريستيان ورثة العرش الصغار للممالك الأوروبية، وظهروا في صورة جماعية. أظهرت الصورة الأميرة إيستل من السويد البالغة من العمر 12 عاماً "الثانية في ترتيب ولاية العرش السويدي بعد والدتها الأميرة فيكتوريا"، الأميرة إنغريد ألكسندرا من النرويج البالغة من العمر 20 عاماً "الثانية في ترتيب ولاية العرش النرويجي بعد والدها الأمير هاكون"، الأمير كريستيان، الأميرة أماليا من هولندا البالغة من العمر 20 عاماً "الأولى في خط ولاية العرش الهولندي بعد والدها الملك ويليم ألكسندر"، والأميرة إليزابيث من بلجيكا البالغة من العمر 22 عاماً "الأولى في ترتيب العرش البلجيكي بعد والدها الملك فيليب".

هذا، ولم يكن جميع ورثة العرش من هذا الجيل حاضرين في الاحتفال، حيث تغيب الأمير تشارلز أمير لوكسمبورغ، الأمير الوراثي جاك أمير موناكو، والأميرة ليونور أميرة إسبانيا.

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