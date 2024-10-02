مجلس الوزراء: تصاعد الأحداث ينذر بمنعطف خطير.. لا بد من وقف فوري لإطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي

ناقش مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم، وعلى الأخص مستجدات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، مشيرًا إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وبذل كل المساعي للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته.



وأكد مجلس الوزراء الخطورة الكاملة لأن تؤدي الخطوات الأحادية التصعيدية من جانب إسرائيل إلى انزلاق المنطقة لتطورات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة ستعصف باستقرار المنطقة بأسرها، وتلقي بظلالها السلبية على أمن الإقليم كله، وهو ما حذرت منه مصر مرارًا، ولعل تصاعد الأحداث بالأمس، ينذر بمنعطف خطير، ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة؛ للعمل على وقف فوري لإطلاق النار، حقنًا للدماء، وحفاظًا على أمن المنطقة ومقدراتها.

وشدد مجلس الوزراء على إدانة مصر التصعيدَ الإسرائيليَّ الخطيرَ بجنوب لبنان، مؤكداً رفض مصر أية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية.

وطالب المجلس بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة.