"62 ألف حكم قضائي و113 قطعة سلاح".. الأمن العام ينفذ حملة أمنية كبرى في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 113 قطعة سلاح ناري، و269 قضية مخدرات، وتنفيذ 62,114 حكم قضائي متنوع.

وتمكنت الحملة الأمنية، التي جرت بمشاركة مديريات الأمن، من ضبط 113 قطعة سلاح ناري بحوزة 98 متهمًا، وتنفيذ 62,114 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى ضبط 269 قضية مخدرات. كما تمكنت القوات من ضبط 11 متهمًا هاربًا و13 متهمًا بتهم البلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، و20,952 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار مكافحة تعاطي المواد المخدرة، أُجري فحص لـ 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، وتبين أن 6 منهم تحت تأثير المواد المخدرة.

اتُخذت كافة الإجراءات القانونية وجرى تحري المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.