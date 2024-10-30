"في ليلة التتويج بكأس نص الكون".. 8 حالات إغماء لجماهير الأهلي باستاد القاهرة

حصد النادي الأهلي لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بالتغلب على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي وتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال وينتظر الفائز من مباراة بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.

محمد يوسف

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