مطاردة مثيرة في 3 محافظات.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 11 مليون جنيه بحوزة 5 أشخاص



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 5 عناصر إجرامية؛ وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 11.2 مليون جنيه في 3 محافظات.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن القاهرة وقنا والإسكندرية، عن قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هؤلاء العناصر وضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن القاهرة:

تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول السلام، حيث عُثر بحوزتهم على 50 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و6 كيلو جرامات من المخدر المعروف بالحشيش الاصطناعي، بالإضافة إلى طبنجة وعدد من الطلقات، و3 أسلحة بيضاء، ودراجة نارية، وميزان حساس.

مديرية أمن قنا:

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة قنا، حيث عُثر بحوزته على 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس المعروف بالشابو، و2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و600 قطعة من أدوات تعاطي مخدر الآيس، وفرد محلي، وعدد من الطلقات، وميزان حساس.

مديرية أمن الإسكندرية:

تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة أول العامرية، حيث عُثر بحوزته على 17.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 11.2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين.