الأمن يداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شركة إنتاج فني تعمل بدون ترخيص في منطقة قصر النيل.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن أحد الأشخاص قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني دون الحصول على الترخيص اللازم، حيث تحتوي الشركة على استوديو تسجيل صوتي وأجهزة حاسب آلي تُستخدم كوحدات معالجة مركزية محملة بمصنفات سمعية بصرية دون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مخالفةً بذلك القانون.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم مداهمة مقر الشركة وضبط المدير المسؤول وأربعة أشخاص آخرين، وجميعهم من جنسية أجنبية. وعُثر على وحدة معالجة مركزية، ووحدة تسجيل صوتي وتصوير كاملة دون ترخيص.

أقر المتهمون بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالك الشركة بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.