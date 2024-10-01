بالصور.. الداخلية تنظم زيارات لعدد من كبار السن بدور الرعاية والمستشفيات بمناسبة اليوم العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بــ "اليوم العالمي لكبار السن" لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وذلك بمشاركة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. وكذا إقامة احتفالية لهم بمقر نادي المنيل لضباط الشرطة .

تأتى تلك المبادرة في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان وشكر من النزلاء الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.

كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات واستمراراً لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها في رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.