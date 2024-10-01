غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 1074 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 24952 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 1533 مخالفة السير بدون تراخيص، و43 دراجة نارية مخالفة، و8612 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائي، و1074 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.