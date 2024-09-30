توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن كفاءة الطرق والرؤية البصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمعاينة عدد من المواقع المخطط تطويرها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

شملت جولة "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، معاينة أعمال التمهيد بمدخل مطار سفنكس الدولى؛ إستعدادًا لتنفيذ مخطط التطوير وتحسين الرؤية البصرية بالطريق المؤدي لمدخل المطار.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه من المقرر أن يشمل المخطط أعمال إنارة وتشجير ولاندسكيب لإبراز المظهر الجمالى.

كما شملت جولة المحافظ، متابعة الاستعدادات النهائية لتطوير طريق كفر الجبل بمحيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة .

واستمع المهندس عادل النجار، إلى مخطط التطوير والذى من المقرر أن يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق ليصبح بعرض 15 متر، مؤكدًا على ضرورة إبراز المظهر الجمالي للطريق، ومراعاة حركة الدواب لكون الطريق يعد مدخل رئيسي لحركة الخيل والجمال المستخدمة من قبل زوار المنطقة الأثرية.

وتفقد "النجار"، قطاع التطوير الجديد بترعة المنصورية، وذلك بداية من الطريق الدائرى ولمسافة 2 كم، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتنفيذ أعمال الإنارة والتشجير.

واختتم محافظ الجيزة، جولته، بتفقد أعمال تطوير صليبة شبرامنت بطول 3 كم بالمنطقة المحصورة بين ترعة المريوطية وترعة الشبرامنتية.

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة أبو النمرس، بالتنسيق مع مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال؛ لسرعة تنفيذ أعمال التمهيد والتسوية؛ للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية دون تأخير.