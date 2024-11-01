وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك كل المقومات لتصبح قوة إقليمية في قطاع الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على امتلاك مصر لبنية تحتية قوية ومتكاملة في قطاع البترول والغاز، مشيراً إلى أن هذه البنية التحتية تمثل أحد أهم أصول مصر الاقتصادية.

وأضاف كمال، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، أن مصر تزخر بكوادر بشرية ماهرة ومدربة، بالإضافة إلى تنوع مواردها الطبيعية من بترول وغاز ومعادن، مما يجعلها في موقع متقدم مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

ولفت كمال إلى أن مصر تتميز بامتلاكها لمحطتين لتنقية وإسالة الغاز الطبيعي، وهو ما يجعلها قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال وتصديره إلى الأسواق العالمية. كما أن مصر تمتلك تسهيلات استقبال وتصدير للنفط والغاز في منطقة العين السخنة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وشدد كمال على أن صناعة البترول والغاز في مصر تتمتع بتاريخ عريق، حيث بدأت منذ أكثر من قرن، مما أتاح لمصر اكتساب خبرة واسعة في هذا المجال. وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أنشأت مصافي لتكرير النفط ومصانع للبتروكيماويات.

وأكد كمال أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتصبح قوة إقليمية وعالمية في قطاع الطاقة، وأنها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتصدير الفائض منها.