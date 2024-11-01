هل النحافة سببها جيني خلقي أم مرضي؟.. الدكتور حسام موافي يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن النحافة سبب جيني – خلقي وليس مرضي، لافتا إلى أنه في الغالب لا يوجد حلول سهلة من أجل التضخيم للجسم النحيف.

ونوه حسام موافي خلال برنامجه "رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد" أن الكبد هو العضو الوحيد الذي يجعل الجسد نحيف جدا.

وبشأن أسباب النحافة، قال حسام موافي: النوع الأول من السكر يسبب أيضا النحافة الشديدة، مع الالتهاب المناعي للكبد والإصابة بالغدة الكظرية، وندرة الأنسولين في الجسم، مع الإصابة بنوع خطير من الديدان المعوية.

وأوضح أن الأنيميا من المضاعفات الناتجة عن دودة الإنكلستوما، لأنها تمتص نصف سنتميتر من الدم يوميا، ما يؤدي لنقص الحديد وانخفاض الهيموجلوبين بالجسم.