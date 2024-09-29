نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عمرو أديب: مقتل نصر الله خيانة عظمى.. وحزب الله "لم ينجو أحد"

علق الإعلامي عمرو أديب، على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، قائلا: "مقتل نصر الله جاء نتيجة خيانة في أركان حزب الله من الداخل، شجرة القيادة بأكملها لم ينجو منها أحد".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مقتل نصر الله ليس عبقرية إسرائيلية، بل خيانة عظمى من داخل الحزب، وانبهار البعض بما تقوم به إسرائيل أمر واهي بدليل الغزو التي تعرضت له في 7 أكتوبر".

خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن تطبيقات المراهنات أصبحت منتشرة، وبدأت في البداية كألعاب مقابل أموال تخيلية وليست حقيقية، وبعد ذلك يتم اقتراح تطبيقات المراهنات القائمة على القمار بشكل حقيقي.

وأضاف "حجاح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مواقع القمار تعطي للاعب في البداية بعض الأموال في البداية بما يوازي 30 دولارًا، وتُربح اللاعب في البداية لكي تشجعه على اللعب، ومن ثم يدخل اللاعب بصورة كبيرة في اللعب بأموال كبيرة، ويرى أنه يخسر أمواله، ويقوم بلعب بمبالغ أكبر في محاولة للتعويض.

سمير فرج يكشف تفاصيل تدريب الجيش المصري على أعلى مستوى

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، موضحًا أن هذا أرقى مستوى للتدريب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء المشاركين في التدريب لهم 4 أشهر يتدربون في الصحراء لم يروا الشارع.

ولفت إلى أن طائرات الأباتشي تطير على مستوى قريب من الأرض حتى لا يلتقطها الطرف الآخر، لافتًا إلى أن أرض التدريب قريبة من نفس طبيعة الأرض في سيناء.

أستاذ استشعار عن بعد: سد إثيوبيا يشكل خطرًا كبيرًا ويؤدي لنشاط زلزالي

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة تشابمان الأمريكية، إن هناك زلزال جديد يضرب إثيوبيا الفترة الحالية، موضحًا أن إثيوبيا الدولة رقم واحد في إفريقيا في النشاط الزلزالي والبركاني.

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إثيوبيا تعاني من نشاط زلزالي وبركاني ضخم جدًا، وهناك بعض الأنشطة الزلزالية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في إثيوبيا.

أحمد موسى: تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال حسن نصر الله

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحديث خلال الفترة الماضية، تناول ضرورة قيام حسن نصر الله وإيران بالثأر لقتلاهم الذين اغتالتهم إسرائيل، حتى لا يأتي عليه الدور، وهو ما حدث بالفعل.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن حزب الله يقول إن لديه 180 ألف صاروخ، والسؤال ما فائدتها وأنت تتراجع يومًا تلو الآخر، مضيفا: لو قصفت قاعدة إسرائيلية كان الوضع اختلف وإسرائيل خافت.

"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل عودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن عودة العمل بقانون أحكام البناء الموحد 119 لسنة 2008، ينتج عنه تسهيل إجراءات تراخيص البناء بالمدن.

وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن القرارات الجديدة تشمل 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء بدلًا من 15 شرطًا، وهذا سينتج عنه تسهيل استخراج رخصة البناء في أي محافظة.

نقابة الأطباء: الشطب عقوبة من تثبت إدانته بواقعة فيديو تحرش أطباء بمرضى

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن الواقعة بشأن فيديوهات تحرش أطباء بمرضى مؤسفة ومؤلمة وكان الجميع يتمنى أن يكونوا ليسوا أطباء، وما ورد بهذه الفيديوهات مخالف للقانون والأداب العامة، نقابة الأطباء بها لائحة لأداب المهنة.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كل ما وصلوا له من معلومات أن بينهم طبيب دفعة 2022 وتم التواصل مع نقابة الأطباء بالأقصر والنقابة تحاول التحقق من البيانات"، مشددًا على أن الباقي ليسوا أطباء.