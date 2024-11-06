مشروبات شهيرة تساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، الطبيب الشهير، عن سر جديد لفقدان الوزن بسهولة وفعالية أن للقهوة والشاي الأخضر لهم دورًا حيويًا في التخلص من الوزن الزائد، وفقًا لما جاء في صحيفة فيستي. رو.

وأشار مياسنيكوف إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة مشابهة لمادة سيماغلوتيد، وهي المادة الفعالة في أدوية علاج السمنة، هذه المادة تساهم في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما يساعد على فقدان الوزن الزائد.

أما بالنسبة للقهوة، فقد أثبتت الدراسات أنها مشروب فعال في تحفيز عملية الأيض وحرق الدهون، بالإضافة إلى ذلك، فإن للقهوة فوائد صحية عديدة، فهي تحسن المزاج وتزيد الطاقة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.

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